Экс-министр предложил Германии создать фонд для "защиты" Прибалтики от России

Вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль рассказал журналистам, что Германия может оказать помощь балтийским странам от "российской агрессии". Габриэль считает, что в Германии может появиться фонд для защиты стран Балтики и Польши от России.
"Мировой порядок серьезно изменился. Еще недавно немцы могли спокойно заниматься своими делами, а вопросами мирового порядка занимались американцы, или французы. Теперь все изменилось, и нам тоже необходимо учитывать риски", - пояснил вице-канцлер Германии.
Зигмар Габриэль отметил, что США уже давно пытаются переложить ответственность с себя на Европу. Об этом свидетельствует последнее заявление Дональда Трампа по НАТО. Президент США поставил под сомнение статью Североатлантического альянса, в которой говорится о том, что нападение на одного члена альянса равносильно нападению на весь альянс.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что военно-морские силы НАТО провели самое масштабное учение в Балтике. Российским ВМС все труднее поддерживать относительный паритет в регионе. Военный флот Альянса успешно модернизируется. Российский Балтфлот, наоборот, теряет корабли и опорные пункты, которые были в его распоряжении в советские времена.
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