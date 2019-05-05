Экс-министр предложил Германии создать фонд для "защиты" Прибалтики от России

Вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль рассказал журналистам, что Германия может оказать помощь балтийским странам от "российской агрессии". Габриэль считает, что в Германии может появиться фонд для защиты стран Балтики и Польши от России.



НАТО против «российской агрессии»: альянс проводит крупнейшие учения со времён Холодной войны / Новости от 29.10.2018 19:18

"Мировой порядок серьезно изменился. Еще недавно немцы могли спокойно заниматься своими делами, а вопросами мирового порядка занимались американцы, или французы. Теперь все изменилось, и нам тоже необходимо учитывать риски", - пояснил вице-канцлер Германии.

Зигмар Габриэль отметил, что США уже давно пытаются переложить ответственность с себя на Европу. Об этом свидетельствует последнее заявление Дональда Трампа по НАТО. Президент США поставил под сомнение статью Североатлантического альянса, в которой говорится о том, что нападение на одного члена альянса равносильно нападению на весь альянс.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что военно-морские силы НАТО провели самое масштабное учение в Балтике. Российским ВМС все труднее поддерживать относительный паритет в регионе. Военный флот Альянса успешно модернизируется. Российский Балтфлот, наоборот, теряет корабли и опорные пункты, которые были в его распоряжении в советские времена.

Читайте также:

Среди акул НАТО Россия должна быть дельфином