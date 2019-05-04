Трамп: Ким Чен Ын не нарушит свои обещания по денуклеаризации

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уверен в том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не собирается нарушать своих обещаний относительно денуклеаризации Корейского полуострова.
"Все возможно, но я полагаю, что Ким Чен Ын полностью осознает огромный экономический потенциал Северной Кореи и не станет делать ничего, чтобы помешать или положить конец этому. Он также знает, что я на его стороне, и он не хочет нарушать свое обещание, которое он дал мне. Сделка состоится!" - написал Трамп на своей странице в Twitter, отреагировав на сообщения о проведенных утром субботы ракетных пусках со стороны КНДР.
В свою очередь пресс-секретарь американской президентской администрации Сара Сандерс заявила, что в Белом доме прекрасно осведомлены о ситуации с запуском северокорейских ракет и будут за ней очень внимательно следить.
Напомним, по сообщению Комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, КНДР запустила нескольких ракет малой дальности в направлении Японского моря. Ракеты пролетели расстояние от 70 до 200 километров, а затем упали в море.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, запуски ракет со стороны КНДР несут в себе политический, а не военно-технический аспект.
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