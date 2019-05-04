Израильские военные вновь наносят удары по сектору Газа

Танки и авиация Израиля атаковали более десятка целей в секторе Газа и продолжают наносить удары по позициям радикальных палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в ответ на ракетные обстрелы.
"К настоящему моменту более десяти террористических целей были поражены при помощи танков и самолетов", - цитирует агентство ТАСС заявление пресс-службы израильской армии.
Напомним, что ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась утром 4 мая. По территории еврейского государства было выпущено более 90 ракет, десятки снарядов удалось перехватить. Затем израильские военные перекрыли дороги, прилегающие к границе с сектором. По предварительным данным, в результате обстрелов с территории сектора ранения получили два военнослужащих израильской армии.
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