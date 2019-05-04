Иран продолжит разработки в сфере мирного атома вопреки требованиям США

Иран не будет выполнять требования США по сокращению своей ядерной программы и продолжит разработки в сфере мирного атома. Такое заявление сделал глава Организации по атомной энергии страны Али Акбар Салехи.



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"Несмотря на санкции США, ядерная промышленность страны движется вперед", - передает "Российская газета" слова главы иранского атомного ведомства.

Он добавил, что любые попытки США ввести дополнительные санкции против иранской ядерной программы обречены на провал. "Они ничего не добьются, и вопрос будет разрешен в пользу Ирана", - сказал Салехи.

Напомним, что Соединенные Штаты выдвинули к Ирану новые требования, за невыполнение которых в Вашингтоне пригрозили ввести новые санкции. Кроме того, США потребовали отказаться от обогащения радиоактивных материалов и переработки плутония, а также отчитаться о "прошлой военной атомной деятельности".