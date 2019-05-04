СМИ: националисты из "Азова" вывесили в Донбассе флаг Вермахта

Бойцы националистического добровольческого подразделения "Азов" вывесили над своими позициями в Донбассе флаг Вермахта. Об этом сообщил военный корреспондент министерства обороны Донецкой народной республики.
Он уточнил, что радикалы были переброшены на усиление к населенному пункту Марьинка. В преддверии 9 мая они вывесили над своими позициями флаг Вермахта.
"Несмотря на то, что украинская пропаганда пытается говорить о демократии, либеральных ценностях и пути в Европу. Ясно одно, что напротив позиций Народной милиции ДНР стоят нацисты", - передает "Российская газета" слова корреспондента.
Напомним, что националисты отличаются особой жестокостью. Они неоднократно обстреливали мирных жителей и совершили ряд военных преступлений.
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