Бывшего начальника охраны Лукашенко обвинили в крупной взятке

Следственное управление Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии предъявило обвинения в получении крупной взятки бывшему заместителю секретаря Совета безопасности страны Андрею Втюрину.
"Накануне он был задержан с поличным при получении 148 тысяч долларов от представителя российской коммерческой структуры за содействие в продвижении ее интересов", - сообщает пресс-служба ведомства.
Как уточняют в КГБ, задержан также представитель российской компании. В настоящее время оба обвиняемых признали свою вину. Их заключили под стражу.
Как сообщают белорусские СМИ, через несколько дней после задержания Втюрина, президент страны Александр Лукашенко освободил его от должности заместителя госсекретаря Совбеза. Должность в Совете безопасности Втюрин получил в 2014 году, ранее он был начальником службы охраны президента Белоруссии.
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