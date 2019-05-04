Депутат Рады заподозрил Москву в стремлении вернуть "империю"

Возобновление дружеских отношений с Россией возможно только в том случае, если Украина согласится потерять своей суверенитет, поскольку Москва стремится вернуть утраченную "империю". Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Иван Крулько.
По его словам, Украина хочет независимости, а Россия намерена сделать всех соседей своими "вассалами", именно это и отличает обе страны.
Депутат также прокомментировал слова избранного президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что сейчас страны объединяет только общая граница.
"Что еще может быть у нас общего со страной, которая в грудь себя била и рассказывала, что она дружественная и братская, а потом подло напала на Украину?", - сказал украинский политик в интервью телеканалу NewsOne.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает госслужащим шесть месяцев на продажу наследства за рубежом.
По его мнению, Москва должна вернуть контроль за "каждым миллиметром" границы.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает госслужащим шесть месяцев на продажу наследства за рубежом.
Лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади обратился к сторонникам, выполняя заказ ЦРУ, считает эксперт Алексей Бычков. Что следует предпринять России?