Депутат Рады заподозрил Москву в стремлении вернуть "империю"

Возобновление дружеских отношений с Россией возможно только в том случае, если Украина согласится потерять своей суверенитет, поскольку Москва стремится вернуть утраченную "империю". Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Иван Крулько.



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По его словам, Украина хочет независимости, а Россия намерена сделать всех соседей своими "вассалами", именно это и отличает обе страны.

Депутат также прокомментировал слова избранного президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что сейчас страны объединяет только общая граница.

"Что еще может быть у нас общего со страной, которая в грудь себя била и рассказывала, что она дружественная и братская, а потом подло напала на Украину?", - сказал украинский политик в интервью телеканалу NewsOne.