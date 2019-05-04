Журналист CNN назвал Трампа "пресс-секретарем Путина"

Ведущий телеканала CNN Джейк Таппер обвинил президента США Дональда Трампа в том, что он представляет точку зрения своего российского коллеги Владимира Путина таким образом, будто является его пресс-секретарем.
"Он представляет точку зрения Путина почти так, как если бы был представителем Кремля", - прокомментировал телефонный разговор двух лидеров Таппер.
По мнению коллег американского журналиста, разговор с Путин был почти бесполезным, поскольку Трамп не смог затронуть никаких важных проблем.
"Президент звонит Путину и говорит с ним час-полтора и за это время так и не смог поднять одну-единственную проблему? Вероятно он решил, что отчет по России шутка?", - возмутилась журналистка Эри Бернетт.
Напомним, телефонный разговор между Трампом и Путиным состоялся 3 мая. Главы государств обсудили вопросы, связанные с ситуацией на Украине и в Венесуэле, встречу президента США с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а также доклад Мюллера.
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