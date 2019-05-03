Трамп пояснил, что не собирается вводить войска в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп рассказал телеканалу Fox News, что не хочет прибегать к силовому решению политического кризиса в Венесуэле. При этом, Трамп подчеркнул, что Вашингтон располагает "множеством вариантов" решения конфликта в Венесуэле.



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"Всегда есть вероятность наступления переломного момента. И в этой конкретной ситуации такая вероятность тоже присутствует. Но лично мне не хотелось бы этого делать. Я хочу помочь венесуэльскому народу. У них ничего нет, и они просто умирают", - пояснил свою позицию Трамп.

Об этом уже рассказывала газета The Washington Post. Издание утверждало, что Дональд Трамп не хочет инициировать военную операцию в Венесуэле, однако на это настаивает его помощник - Джон Болтон.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение российского политика Дарьи Митиной, которая утверждала, что ситуация в Венесуэле нормализуется без вмешательства США.

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