Французские власти помогут предпрнимателям пострадавшим от протестов

Представитель министерства экономики и финансов Франции Аньес Панье-Рюнаше сообщил о продлении программы поддержки предпринимателей, которые пострадали от протестов. Ранее французские власти хотели завершить реализацию программы 30 апреля.
"Ранее мы рассчитывали закончить реализацию мер, направленных на поддержку предпринимателей, которые понесли убытки от действий "желтых жилетов". В рамках программы поддержки мы выплачивали компенсации, а иногда назначаем льготы", - пояснила Панье-Рюнаше.
Власти столичного региона Иль-де-Франс даже создали специальный фонд помощи бизнесу, который содержит 1,5 миллиона евро. Эти деньги идут на поддержку бизнеса, который пострадал от митингов и акций протеста.
Аньес Панье-Рюнаше рассказала, что в программе поддержки коммерсантов уже участвует около 8 тысяч предпринимателей, которые понесли убытки от несанкционированных протестов. По словам Панье-Рюнаше французские власти уже потратили около 80 миллионов евро на компенсацию ущерба.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что происходит во Франции.
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