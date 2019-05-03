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Источник Правда.Ру

Французские власти помогут предпрнимателям пострадавшим от протестов

Мир » Европа

Представитель министерства экономики и финансов Франции Аньес Панье-Рюнаше сообщил о продлении программы поддержки предпринимателей, которые пострадали от протестов. Ранее французские власти хотели завершить реализацию программы 30 апреля.


«Желтые жилеты» берут Елисейские поля: подстрелен журналист RT / Новости от 01.12.2018 14:56 | Пока президент Франции в Аргентине обсуждает большую политику, дома обстановка накаляется. \

"Ранее мы рассчитывали закончить реализацию мер, направленных на поддержку предпринимателей, которые понесли убытки от действий "желтых жилетов". В рамках программы поддержки мы выплачивали компенсации, а иногда назначаем льготы", - пояснила Панье-Рюнаше.

Власти столичного региона Иль-де-Франс даже создали специальный фонд помощи бизнесу, который содержит 1,5 миллиона евро. Эти деньги идут на поддержку бизнеса, который пострадал от митингов и акций протеста.

Аньес Панье-Рюнаше рассказала, что в программе поддержки коммерсантов уже участвует около 8 тысяч предпринимателей, которые понесли убытки от несанкционированных протестов. По словам Панье-Рюнаше французские власти уже потратили около 80 миллионов евро на компенсацию ущерба.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что происходит во Франции.

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