Французские власти помогут предпрнимателям пострадавшим от протестов

Представитель министерства экономики и финансов Франции Аньес Панье-Рюнаше сообщил о продлении программы поддержки предпринимателей, которые пострадали от протестов. Ранее французские власти хотели завершить реализацию программы 30 апреля.



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"Ранее мы рассчитывали закончить реализацию мер, направленных на поддержку предпринимателей, которые понесли убытки от действий "желтых жилетов". В рамках программы поддержки мы выплачивали компенсации, а иногда назначаем льготы", - пояснила Панье-Рюнаше.

Власти столичного региона Иль-де-Франс даже создали специальный фонд помощи бизнесу, который содержит 1,5 миллиона евро. Эти деньги идут на поддержку бизнеса, который пострадал от митингов и акций протеста.

Аньес Панье-Рюнаше рассказала, что в программе поддержки коммерсантов уже участвует около 8 тысяч предпринимателей, которые понесли убытки от несанкционированных протестов. По словам Панье-Рюнаше французские власти уже потратили около 80 миллионов евро на компенсацию ущерба.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что происходит во Франции.

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