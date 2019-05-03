Французы смогут нанимать людей для участия в митингах вместо них

Французский фермер Грегуар Ложье создал сайт, на котором каждый желающий может нанять дублера для участия в акции протеста. Сайт получил название Wistand и уже завоевал популярность среди жителей Франции.



Во Франции пытаются выяснить, кому выгодны протесты...

В базу сайта внесены только те манифестации, который прошли согласование с местными властями. В мае на сайте запланировано только три акции: первомайская демонстрация, забастовка служащих - 9 мая и протест против производителя пестицидов - 18 мая. Каждый пользователь сайта может предложить свою идею для протеста, но его необходимо согласовать с органами власти.

Дублер может зарабатывать в час по 15 евро. Его местонахождение всегда можно отследить по специальному мобильному приложению. Также с дублером можно договориться о том, чтобы он высылал фотографии или другие медиафайлы с мероприятия.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью с психологом Александром Бузгалиным, который рассказывал о протестной психологии в России.

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