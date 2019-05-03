Вооруженная охрана будет охранять Колизей от вандалов

Итальянская пресса сообщила о создании вооруженного отряда, который будет охранять Колизей от вандалов. Газета Il Messaggero сообщает, что итальянским полицейским пришлось пойти на такой шаг, чтобы пресечь участившиеся попытки вандализма в отношении памятника архитектуры.
Газета сообщает, что в вооруженный отряд по охране Колизея уже вошло около 30 человек из различных частных компаний. В течение последней недели охранники уже пресекли три попытки вандализма. Последним, кто нанес ущерб памятнику стал 29-летний житель Венгрии. Он выцарапал на одной из стен Колизея первую букву своего имени. Нарушителя задержали и доставили в отделение полиции, однако позже отпустили.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о масштабной реставрации Колизея, которая продолжалась три года.
Читайте также:
Колизей: арену смерти вернут к жизни
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает госслужащим шесть месяцев на продажу наследства за рубежом.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает госслужащим шесть месяцев на продажу наследства за рубежом.
Владелец кемеровской пекарни сообщил о ее закрытии из-за нападок гомосексуалистов и правозащитников.
Лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади обратился к сторонникам, выполняя заказ ЦРУ, считает эксперт Алексей Бычков. Что следует предпринять России?