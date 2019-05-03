Вооруженная охрана будет охранять Колизей от вандалов

Итальянская пресса сообщила о создании вооруженного отряда, который будет охранять Колизей от вандалов. Газета Il Messaggero сообщает, что итальянским полицейским пришлось пойти на такой шаг, чтобы пресечь участившиеся попытки вандализма в отношении памятника архитектуры.



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Газета сообщает, что в вооруженный отряд по охране Колизея уже вошло около 30 человек из различных частных компаний. В течение последней недели охранники уже пресекли три попытки вандализма. Последним, кто нанес ущерб памятнику стал 29-летний житель Венгрии. Он выцарапал на одной из стен Колизея первую букву своего имени. Нарушителя задержали и доставили в отделение полиции, однако позже отпустили.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о масштабной реставрации Колизея, которая продолжалась три года.

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