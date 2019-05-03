CNN: США хотят профинансировать венесуэльскую оппозицию, но не знают как

Американский телеканал CNN со ссылкой на трех источников в администрации президента США Дональда Трампа сообщил, что власти хотят профинансировать деятельность Хуана Гуаидо, однако пока не знают как это сделать.
По информации источников, Гуиадо должен получить средства от правительства США на подкуп венесуэльских военных и чиновников. Источник в Республиканской партии США отмечает, что деньги нужны Гуаидо "для оплаты зарплат" новому правительству, чтобы сформировать рабочие органы власти.
Сейчас администрация Трампа рассматривает в качестве основного варианта транспортировку наличных средств в Колумбию по воздуху. Затем деньги должны быть переправлены через границу в Венесуэлу.
Напомним, "Правда.РУ" рассказывала об очередной волне протеста, которая вспыхнула в Венесуэле из-за провокации Хуана Гуаидо. Оппозиционер обманул общественность сказав, что в его поддержку выступила венесуэльская армия. Действующему президенту Николасу Мадуро удалось пресечь попытку госпереворота.
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