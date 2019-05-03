CNN: США хотят профинансировать венесуэльскую оппозицию, но не знают как

Американский телеканал CNN со ссылкой на трех источников в администрации президента США Дональда Трампа сообщил, что власти хотят профинансировать деятельность Хуана Гуаидо, однако пока не знают как это сделать.



Гуаидо рассказал о тайных переговорах с военными для отстранения Мадуро / Новости от 28.01.2019 03:48

По информации источников, Гуиадо должен получить средства от правительства США на подкуп венесуэльских военных и чиновников. Источник в Республиканской партии США отмечает, что деньги нужны Гуаидо "для оплаты зарплат" новому правительству, чтобы сформировать рабочие органы власти.

Сейчас администрация Трампа рассматривает в качестве основного варианта транспортировку наличных средств в Колумбию по воздуху. Затем деньги должны быть переправлены через границу в Венесуэлу.

Напомним, "Правда.РУ" рассказывала об очередной волне протеста, которая вспыхнула в Венесуэле из-за провокации Хуана Гуаидо. Оппозиционер обманул общественность сказав, что в его поддержку выступила венесуэльская армия. Действующему президенту Николасу Мадуро удалось пресечь попытку госпереворота.

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