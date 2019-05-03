В США отмечают рекордное количество сексуальных преступлений в армии

Минобороны США выяснило, что количество сексуальных преступлений в армии в 2018 году увеличилось на 38% по сравнению с 2016 годом. Впервые военное ведомство начало проводить фиксацию сексуального насилия в армии с 2004 года. В 2018 году было зафиксировано 6053 преступлений сексуального характера, что в два раза превышает аналогичный показатель 2004 года.



Двойная жизнь: борца с сексуальным насилием в США...

Наиболее часто насилию в армии подвергаются молодые девушки в возрасте от 17 до 20 лет. По статистике, каждая восьмая военнослужащая в этом возрасте подвергается неправомерным сексуальным действиям со стороны своих сослуживцев.

Сенатор от Демократической партии Кирстен Джиллибрэнд прокомментировала опубликованную статистику. По ее словам, ситуация с сексуальным насилием в армии - катастрофическая, поэтому военному ведомству необходимо предпринять какие-то конкретные действия для реформирования военной отрасли.

"Пора признать проблемы, на которые уже нельзя закрывать глаза. Сегодня мы не смогли прийти к стандартам, которые задали себе много лет назад. С этим надо что-то делать", - заявил ио министра обороны США Патрик Шанахан.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о последнем крупном скандале в американской армии. Околосексуальный скандал поколебал накануне устои армии США: там расследуют дело о продолжавшейся около года незаконной съемке женщин-офицеров в душе на атомном ракетном подводном крейсере стратегического назначения Wyoming. Видео с моющимися офицершами попало в Сеть. И надо сказать, что это уже далеко не первый сексуальный скандал в армии США.

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