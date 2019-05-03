Глава МИД Украины предложил аналог акции "Бессмертный полк"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил украинцам провести собственную акцию аналогичную акции "Бессмертный полк": пройти с транспарантами жертв сталинских репрессий. Так глава украинского МИД поддержал идею одного из пользователей Facebook.



Климкин заявил о ненужности дипотношений с Россией / Новости от 26.11.2018 23:33

"Полностью поддерживаю эту разумную идею, и призываю ее подержать весь украинский народ. Давайте выйдем на улицы с портретами наших соотечественников, которые были убиты и замучены во времена сталинских репрессий", - написал Климкин.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Павел Климкин заявлял о "независимости действий" Украины в Черном море. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что НАТО и Украина не будут спрашивать разрешения у России для своих действий в Черном море. Об этом сообщает агентство ТАСС.

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