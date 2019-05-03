На Украине придумали способ увеличения численности армии

Ряд депутатов ВР Украины разработали законопроект, который позволит правительству призывать резервистов без объявления мобилизации. Законопроект подразумевает введение "особого положения", которое даст право украинской армии призывать резервистов из запаса.
Военнослужащие призванные во время действия "особого положения" должны будут отслужить минимум 6 месяцев, однако командование может продлить этот срок до 18 месяцев. Продлить службу резервистов еще на пол года имеет право президент Украины, для этого ему необходимо будет издать специальный указ.
Чтобы резервисты не уклонялись от возвращения в армию, депутаты предлагают внести дополнительные пункты в уголовный кодекс страны. В частности, установить крупные штрафы или наказание в виде лишения свободы за уклонение от службы в период "особого положения".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о психологическом состоянии военнослужащих украинской армии. Прокурор Киева подозревает: батальон "Айдар" представляет собой внутреннюю угрозу для Украины. Еще ранее власти Украины выражали озабоченность психологическим состоянием украинских военных, даже специальную пресс-конференцию провели по этому поводу. Господа патриоты, все значительно хуже, Украине, да и всему миру, угрожает не только "Айдар".
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