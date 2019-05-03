Индию накрыл циклон "Фани": эвакуированы более миллиона человек

Чиновники совместно со службами спасения индийского штата Орисса эвакуировали с прибрежной части штата около миллиона человек из-за бушующего циклона "Фани", который обрушился на Индию в пятницу.



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Местные власти предупреждают местных жителей о том, что им не следует без лишней необходимости покидать дома. По всей территории штата остановлено движение поездов, закрыты аэропорты. На помощью местным жителям придут военно-морские силы и береговая охрана. Они будут дежурить в усиленном режиме, чтобы постоянно оказывать помощью пострадавшим.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об урагане "Майкл", который повредил американские военные самолеты. Военные не успели спасти все самолеты, находившиеся на авиабазе Тиндалл, которая пострадала от урагана "Майкл". Фотографии, сделанные на авиабазе, говорят о том, что ущерб получили в том числе F-22, каждый из которых стоит $339 млн.

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