Министр обороны Сербии: страна устала от политики Евросоюза

Сербия устала от политики Евросоюза, который постоянно меняет условия для стран, желающих присоединиться к организации. Об этом заявил министр обороны Сербии Александр Вулин.
"Они говорят: "Мы устали от расширения". А мы устали от вас! Мы не осуждены на вступление в Европу. Европейский союз - это стратегическая ориентация Сербии, но умолять мы об этом не будет", - передает агентство ТАСС слова министра.
По его мнению, представители ЕС должны дать ясный ответ: интересует ли их присоединение Сербии. Он добавил, что "существуют и другие союзы, другие нации", готовые сотрудничать на равных условиях.
Напомним, что в качестве условий, необходимых для принятия Сербии в Евросоюз, называют отказ от дружеских отношений с Россией и признание независимости Косова.
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