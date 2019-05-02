Американский генерал поддержал идею увеличения численности войск США в Европе

Американский генерал и основной кандидат на должность начальника штаба Сухопутных войск США Джеймс Макконвилл поддержал идею увеличения американского военного контингента в Европе.



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"Я поддерживаю увеличение численности американских сухопутных сил в Европе за счет размещения потенциала на постоянной основе, обеспечения ротационного присутствия, а также заблаговременного размещения материально-технических средств", - приводит агентство ТАСС слова генерала.

По его мнению, это необходимо для того, чтобы "взять верх в потенциальном конфликте с Россией". Он добавил, что существенные вызовы безопасности США и их союзников представляют также "непредсказуемые государства" - Северная Корея и Иран.