Глава МВД Эстонии раскритиковал президента страны за эмоциональность

Глава министерства внутренних дел Эстонии Март Хельме раскритиковал поведение президента страны Керсти Кальюлайд по время церемонии приведения к присяге нового правительства, обвинив ее в излишней эмоциональности.



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"Это может себе позволить поддавшаяся эмоциям женщина. Но Керсти Кальюлайд не просто женщина, а президент Эстонской Республики", - приводит агентство "РИА Новости" слова министра.

Ранее Кальюлайд покинула зал заседаний во время принятия присяги министром экономики и информационных технологий Марти Куузиком. Местные СМИ предложили, что таким образом глава государства отреагировала на обвинения в домашнем насилии, которые ранее звучали в адрес Куузика.

По мнению главы МВД Эстонии, поведение президента "не соответствует ее должностным обязанностям". Он также усомнился в способности Кальюлайд владеть собой в кризисной ситуации.