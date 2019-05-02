Новые слушания по делу об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая

Дополнительные слушания по делу об экстрадиции журналиста и основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут 30 мая.



Суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы / Новости от 01.05.2019 20:14

Как уточняет агентство ТАСС, такое решение принял председательствовавший на заседании Вестминстерского магистратского суда судья Майкл Сноу. Кроме того, он постановил, что новые расширенные слушания по делу Ассанжа состоятся 12 июня. В свою очередь журналист, который общался с судьями по видеосвязи, попросил не экстрадировать его в США.

По информации представителей Wikileaks, к 12 июня Министерство юстиции Соединенных Штатов передаст суду окончательную формулировку обвинений, в соответствии с которыми ведомство требует экстрадиции Ассанжа.

Напомним, накануне Королевский суд лондонского района Саутуорк приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение правил досрочного освобождения под залог.

"Вы совершили серьезное правонарушение. Вы не только не явились в суд, скрываясь от правосудия в посольстве Эквадора, вы еще не оспорили прежнее решение суда. Из всех этих действий следует, что вы намеренно пытались противодействовать или затягивать процессу правосудия", - сказала Ассанжу судья Дебора Тейлор.

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