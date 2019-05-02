Новые слушания по делу об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая

Дополнительные слушания по делу об экстрадиции журналиста и основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут 30 мая.
Как уточняет агентство ТАСС, такое решение принял председательствовавший на заседании Вестминстерского магистратского суда судья Майкл Сноу. Кроме того, он постановил, что новые расширенные слушания по делу Ассанжа состоятся 12 июня. В свою очередь журналист, который общался с судьями по видеосвязи, попросил не экстрадировать его в США.
По информации представителей Wikileaks, к 12 июня Министерство юстиции Соединенных Штатов передаст суду окончательную формулировку обвинений, в соответствии с которыми ведомство требует экстрадиции Ассанжа.
Напомним, накануне Королевский суд лондонского района Саутуорк приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение правил досрочного освобождения под залог.
"Вы совершили серьезное правонарушение. Вы не только не явились в суд, скрываясь от правосудия в посольстве Эквадора, вы еще не оспорили прежнее решение суда. Из всех этих действий следует, что вы намеренно пытались противодействовать или затягивать процессу правосудия", - сказала Ассанжу судья Дебора Тейлор.
Читайте также: Джулиана Ассанжа приговорили к 50 неделям заключения
Эквадор не выдал, а выгодно продал Ассанжа
Адвокаты Ассанжа рассказали о многолетнем шпионаже за ним
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Команда Зеленского поддержала петицию о запрете выезда из страны действующего президента Украины Петра Порошенко и его ближайшего окружения.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает госслужащим шесть месяцев на продажу наследства за рубежом.
В связи с празднованием Дня весны и труда на Красной площади прошла демонстрация трудовых профсоюзов, в которой приняли участие более 100 тысяч человек.
Лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади обратился к сторонникам, выполняя заказ ЦРУ, считает эксперт Алексей Бычков. Что следует предпринять России?