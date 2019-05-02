Обама совместно с супругой захотели снять сериал про Трампа

Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель планируют стать продюсерами нового сериала про действующего американского президента Дональда Трампа.
Как сообщает издание DW, супруги Обама уже начали сотрудничество с компанией Netflix через созданную ими продюсерскую компанию Higher Ground Productions.
По их словам, сериал станет экранизацией бестселлера писателя Майкла Льюиса "Пятый риск" и выставит нынешнего главу Белого дома в "неприглядном свете". Как указывают в издании, сериал будет представлять собой документальную хронику начального периода президентства Трампа.
Проект будет также направлен на преодоление расовой и гендерной дискриминации, в чем часто упрекают сторонников Трампа, уточняют в продюсерской компании.
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