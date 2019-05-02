Порошенко намерен создать новую партию перед парламентскими выборами

Действующий президент Украины Петр Порошенко, полномочия которого истекают в мае, планирует создать объединенную партию на базе "Блока Петра Порошенко" накануне парламентских выборов в стране.
"Могу анонсировать полную перезагрузку нашей партийной вертикали из идеологических принципов. На сегодняшний день мы, по сути, единственная в чистом виде идеологическая партия", - заявил в интервью газете "Сегодня" заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Игорь Кононенко.
Он добавил, что между первым и вторым туром президентских выборов о готовности присоединиться к партии Порошенко заявляли политики, которые ранее занимали нейтральные позиции.
"Поэтому волну, которая пошла, мы намерены удержать. Сейчас наша команда проводит работу над ошибками, результат выборов показал, где у нас слабые места", - пояснил Кононенко.
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