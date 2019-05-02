Байден: генпрокурор США потерял доверие американцев после "российского дела"

Бывший вице-президент США Джо Байден посоветовал уйти в отставку генеральному прокурору Уильяму Барру после скандального дела о "российском вмешательстве" в американские президентские выборы.
Как сказал политик в интервью телеканалу CBS, Барр "потерял доверие американского народа", поэтому добровольная отставка позволит ему сохранить лицо.
Напомним, накануне генпрокурор США озвучил перед юридическим комитетом Сената результаты доклада о "российском вмешательстве" и сделал вывод, что Мюллер в своем докладе не предоставил достаточных доказательств сговора между Россией и Дональдом Трампом. Позднее автор доклада специальный прокурор Роберт Мюллер заявил, что Барр представил доклад в неполном виде и некорректно передал его суть.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Команда Зеленского поддержала петицию о запрете выезда из страны действующего президента Украины Петра Порошенко и его ближайшего окружения.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает госслужащим шесть месяцев на продажу наследства за рубежом.
В связи с празднованием Дня весны и труда на Красной площади прошла демонстрация трудовых профсоюзов, в которой приняли участие более 100 тысяч человек.
Лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади обратился к сторонникам, выполняя заказ ЦРУ, считает эксперт Алексей Бычков. Что следует предпринять России?