Байден: генпрокурор США потерял доверие американцев после "российского дела"

Бывший вице-президент США Джо Байден посоветовал уйти в отставку генеральному прокурору Уильяму Барру после скандального дела о "российском вмешательстве" в американские президентские выборы.



Макконнелл: генпрокурор Барр не интерпретирует доклад Мюллера в угоду Трампу / Новости от 19.04.2019 11:06

Как сказал политик в интервью телеканалу CBS, Барр "потерял доверие американского народа", поэтому добровольная отставка позволит ему сохранить лицо.

Напомним, накануне генпрокурор США озвучил перед юридическим комитетом Сената результаты доклада о "российском вмешательстве" и сделал вывод, что Мюллер в своем докладе не предоставил достаточных доказательств сговора между Россией и Дональдом Трампом. Позднее автор доклада специальный прокурор Роберт Мюллер заявил, что Барр представил доклад в неполном виде и некорректно передал его суть.