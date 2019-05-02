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Байден: генпрокурор США потерял доверие американцев после "российского дела"

Мир » Северная Америка » США и Канада

Бывший вице-президент США Джо Байден посоветовал уйти в отставку генеральному прокурору Уильяму Барру после скандального дела о "российском вмешательстве" в американские президентские выборы. 


Макконнелл: генпрокурор Барр не интерпретирует доклад Мюллера в угоду Трампу / Новости от 19.04.2019 11:06

Как сказал политик в интервью телеканалу CBS, Барр "потерял доверие американского народа", поэтому добровольная отставка позволит ему сохранить лицо. 

Напомним, накануне генпрокурор США озвучил перед юридическим комитетом Сената результаты доклада о "российском вмешательстве" и сделал вывод, что Мюллер в своем докладе не предоставил достаточных доказательств сговора между Россией и Дональдом Трампом. Позднее автор доклада специальный прокурор Роберт Мюллер заявил, что Барр представил доклад в неполном виде и некорректно передал его суть. 

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Темы США Барр Байден отставка доклад Мюллера генпрокурор США
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