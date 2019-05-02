Минздрав Украины предупредил об опасности соцсетей для здоровья

Социальные сети представляют угрозу для здоровья людей. Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.



Информационная гигиена: Подростки и социальные сети

"Исследования показывают, что количество виртуальных друзей не подтверждает нашу социализированность и готовность общаться, а иногда наоборот влияют на ощущение одиночества в реальной жизни", - написала она на своей странице в Facebook.

По ее словам, длительное общение в социальных сетях является источником дополнительного стресса для человека, повышает чувство тревоги, ухудшает настроение и может привести к появлению депрессии. Причина такого негативного воздействия заключается в том, что люди подсознательно сравнивают себя с теми, кто живет лучше на страницах социальных сетей.