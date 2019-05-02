Минздрав Украины предупредил об опасности соцсетей для здоровья

Социальные сети представляют угрозу для здоровья людей. Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
"Исследования показывают, что количество виртуальных друзей не подтверждает нашу социализированность и готовность общаться, а иногда наоборот влияют на ощущение одиночества в реальной жизни", - написала она на своей странице в Facebook.
По ее словам, длительное общение в социальных сетях является источником дополнительного стресса для человека, повышает чувство тревоги, ухудшает настроение и может привести к появлению депрессии. Причина такого негативного воздействия заключается в том, что люди подсознательно сравнивают себя с теми, кто живет лучше на страницах социальных сетей.
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