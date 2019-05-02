Грузинская оппозиция пригрозила президенту импичментом за отказ от военной базы США

Оппозиция Грузии подвергла острой критике слова президента Саломе Зурабишвили, которая выступила против размещения на территории страны американской военной базы.



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Как сообщает радиостанция "Голос Америки", представители оппозиции считают, что подобные заявления наносят ущерб отношениям Грузии с союзниками. По их мнению, в скором времени Зурабишвили будет объявлен импичмент, поскольку она занимается "непосредственным тиражированием российской пропаганды".

"Мы стремимся быть защищенными от нашей главной угрозы - России. Почему президент Грузии может быть против этого. Этот человек полон вредительскими и ущербными для страны взглядами и идеями", - сказал в интервью порталу Грузия Online" депутат Гига Бокерия.

Напомним, президент Грузии не одобрила идею размещения на территории страны военной базы США. По ее мнению, этот шаг может быть воспринят как провокация. В свою очередь Зурабишвили подтвердила государственный курс на вступление в Евросоюз и НАТО.

Ранее "Правда.Ру" писала о что, Зурабишвили отказалась сотрудничать с Россией. Президент Грузии подчеркнула, что пока Москва поддерживает независимость самопровозглашенных республик Южная Осетия и Абхазия, диалог с ней невозможен.

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