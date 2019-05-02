Грузинская оппозиция пригрозила президенту импичментом за отказ от военной базы США

Оппозиция Грузии подвергла острой критике слова президента Саломе Зурабишвили, которая выступила против размещения на территории страны американской военной базы.
Как сообщает радиостанция "Голос Америки", представители оппозиции считают, что подобные заявления наносят ущерб отношениям Грузии с союзниками. По их мнению, в скором времени Зурабишвили будет объявлен импичмент, поскольку она занимается "непосредственным тиражированием российской пропаганды".
"Мы стремимся быть защищенными от нашей главной угрозы - России. Почему президент Грузии может быть против этого. Этот человек полон вредительскими и ущербными для страны взглядами и идеями", - сказал в интервью порталу Грузия Online" депутат Гига Бокерия.
Напомним, президент Грузии не одобрила идею размещения на территории страны военной базы США. По ее мнению, этот шаг может быть воспринят как провокация. В свою очередь Зурабишвили подтвердила государственный курс на вступление в Евросоюз и НАТО.
Ранее "Правда.Ру" писала о что, Зурабишвили отказалась сотрудничать с Россией. Президент Грузии подчеркнула, что пока Москва поддерживает независимость самопровозглашенных республик Южная Осетия и Абхазия, диалог с ней невозможен.
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