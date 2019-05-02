Американские правозащитники призвали Зеленского прекратить репрессии

Американские правозащитники из "Объединенной национальной антивоенной коалиции" передали письмо избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом прекратить политические репрессии в стране и отказаться от ультранационалистической политики своего предшественника Петра Порошенко.
"Мы также просим его освободить всех политических заключенных и прекратить репрессии в Одессе против родных и близких тех, кто был убит в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, а также против расследующих эту трагедию журналистов", - передает агентство ТАСС слова координатора проекта "Кампания солидарности с Одессой", правозащитника Фила Вайлейто.
Он добавил, что правозащитники проведут международный день солидарности с жителями Одессы, который преследуются украинскими властями из-за своих политических убеждений. "Мы хотим привлечь внимание международной общественности к происходившим на Украине бесчинствам", - добавил Вайлейто.
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