Берлускони восстанавливается после операции на кишечнике

Итальянские СМИ сообщили о срочной госпитализации экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. По информации журналистов, медики провели сложную операцию на кишечнике бывшего политика.
Самочувствие Берлускони ухудшилось утром 30 апреля. Его госпитализировали и обнаружили кишечную непроходимость, врачи провели лапароскопию. Операция прошла успешно, сейчас бывший политик проходит интенсивную терапию и готовится к выписке из больницы. На 30 апреля у Берлускони была запланирована встреча с кандидатами в Европарламент, но из-за рекомендаций медиков он ее перенес.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о судебном процессе над бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.
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