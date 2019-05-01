Берлускони восстанавливается после операции на кишечнике

Итальянские СМИ сообщили о срочной госпитализации экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. По информации журналистов, медики провели сложную операцию на кишечнике бывшего политика.



Стала известна причина госпитализации Сильвио Берлускони / Новости от 30.04.2019 13:12

Самочувствие Берлускони ухудшилось утром 30 апреля. Его госпитализировали и обнаружили кишечную непроходимость, врачи провели лапароскопию. Операция прошла успешно, сейчас бывший политик проходит интенсивную терапию и готовится к выписке из больницы. На 30 апреля у Берлускони была запланирована встреча с кандидатами в Европарламент, но из-за рекомендаций медиков он ее перенес.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о судебном процессе над бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.

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