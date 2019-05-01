Волкер предостерег Зеленского от передачи России украинских земель

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Владимир Зеленский может потерять поддержку украинцев, если совершит необдуманный поступок по Донбассу. Волкер пояснил, что имеет ввиду уступки России в территориальном вопросе, в частности передаче Российской Федерации украинских земель.



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Волкер подчеркивает, что на данный момент новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пока придерживается другой позиции и продолжает защищать целостность страны.

Также Волкер высказался о законе об особом статусе Донецкой и Луганской областей, принятие которого предусмотрено Минскими соглашениями. Спецпредставитель США по Украине считает, что перед принятием закона необходимо создать в зоне конфликта безопасные условия, что по мнению Волкера, невозможно сделать без участия миротворческих сил ООН.

"Мы продолжаем способствовать тому, чтобы военный конфликт на востоке Украины был мирно урегулировании. Но этого возможно достичь только при совместных действиях с Россией. Даже в случае, если РФ не будет способствовать Украине стать устойчивым государством, это будем делать мы", - сообщил Курт Волкер.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Курт Волкер одобрил план Владимира Зеленского по переговорам с Владимиром Путиным.

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