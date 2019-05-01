В Белоруссии не стали говорить ничего плохого о Михаиле Бабиче

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что "не будет говорить ничего плохого" об бывшем представителе России в Белоруссии Михаиле Бабиче. Эйсмонт пояснила, что проводить свою кадровую политику в отношении своих представителей в других странах - это право России.



Путин назначил Михаил Бабича послом России в Беларуси / Новости от 24.08.2018 10:09

"Я могу прокомментировать освобождение Бабича от должности также, как об этом уже высказывался Александр Лукашенко. Это полное право российской стороны. Если Владимир Путин принял такое решение и закрепил его документально - мы не можем быть против этого. Ничего плохого про Михаила Бабича мы не сможем сказать", - рассказала пресс-секретарь президента Белоруссии.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о решении Владимира Путина освободить от должности посла России в Белоруссии Михаила Бабича. На этом посту его заменит член Совета Федерации России Дмитрий Мезенцев.

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