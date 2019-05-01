"Нафтогаз" снизил стоимость газа для населения Украины

Пресс-служба компании "Нафтогаз" рассказала о снижении стоимости газа для населения. Согласно заявлению компании, с 1 мая текущего года украинцы будут платить за тысячу кубометров газа 8247 гривен.



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Снизить цену для населения "Нафтогаз" смог благодаря механизму, который компания разработала совместно с правительством Украины. В правительстве Украины утверждают, что "Нафтогаз" не хотели идти на уступки и снижать цену для населения, но глава кабмина Владимир Гройсман пригрозил руководителю "Нафтогаза" Андрею Коболеву увольнением.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об ультиматуме правительства Украины. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что "Нафтогазу" придется искать дешевый газ по всему миру, чтобы снизить его стоимость для населения. Он требует, чтобы предприятие снизило стоимость газа на 300 гривен с 1 мая.

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