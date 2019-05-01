Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Мадуро обвинил власти США в сумасшествии

Мир » Остальной мир » Южная Америка

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство США при Дональде Трампе - самое "сумасшедшее", которое когда-либо управляло страной. Венесуэльский лидер уверен, что если бы Трампа и его ближайшее окружение проверили психологи, то они бы обнаружили серьезные нарушения.


Дональд Трамп не стал пожимать руку Порошенко во...

"Нынешнее правительство США - самое сумасшедшее. Еще никогда этой страной не управляли настолько больные люди. Врачам стоит проверить психологическое состояние Дональда Трампа и его банды", - заявил Мадуро.

Николаса Мадуро вынудили сделать такое заявление после того, как в США рассказали о том, что Россия убедила Мадуро не покидать страну. Ранее это утверждал госсекретарь США Майк Помпео. Мадуро отверг эту теорию и назвал утверждение Помпео "несерьезным".

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о том, как президента Соединенных Штатов Америки называли сумасшедшим. Аналогичное заявление сделал иранский депутат. Мохаммад Джавад Джамали Нобандегани призвал страны Ближнего Востока объединиться против "сумасшедшего Дональда Трампа, который угрожает всему исламскому миру". Такое заявление сделал парламентарий на ассамблее Межпарламентского союза, заседание которой проходило в столице Катара.

Читайте также:

Мадуро заявил о пресечении попытки госпереворота

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы Трамп Россия Помпео Мадуро Венесуэла сумасшествие
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Как обустроить малогабаритную квартиру-студию
Силовые структуры
Защита Кремля во время Великой Отечественной войны
Недвижимость
Продажа квартиры: все начинается с продуманного объявления
Новости Все >
"Нафтогаз" снизил стоимость газа для населения Украины
Путин упростил получение российского гражданства для граждан Украины
Мадуро обвинил власти США в сумасшествии
Джулиана Ассанжа приговорили к 50 неделям заключения
Общественники из США прошли в первомайском шествии в Крыму
Путин повысил пенсию ветеранам Великой Отечественной войны
В Кемерово временно закрыли пекарню, которая не стала обслуживать геев
В праздничном шествии в Москве приняли участие более 100 тысяч человек
МИД Канады раскритиковал китайские власти за смертный приговор канадцу
Авиакомпаниям США запретили низко летать над Венесуэлой
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
Во что влип Порошенко? Команда Зеленского выступила за запрет его выезда с Украины

Команда Зеленского поддержала петицию о запрете выезда из страны действующего президента Украины Петра Порошенко и его ближайшего окружения.

Во что влип Порошенко? Команда Зеленского выступила за запрет его выезда с Украины
Лидеры зарубежных стран не приедут на 9 мая в Москву - Песков
Общество
Лидеры зарубежных стран не приедут на 9 мая в Москву - Песков
Новости Украины
Зеленский сомневается, что украинцы захотят получить российский паспорт
Общество
Правительство изменит график работы детских садов для удобства родителей
Новости Украины
Зеленский сомневается, что украинцы захотят получить российский паспорт

Украинцы прекрасно понимают, что на самом деле российский паспорт дает только "право забыть о наличии естественных прав и свобод человека", пишет Зеленский.

Зеленский сомневается, что украинцы захотят получить российский паспорт
Вице-спикер Рады потребовала отменить указ о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР
Новости Украины
Вице-спикер Рады потребовала отменить указ о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР
Евросоюз
Немецкие депутаты разработали стратегию прекращения войны в Донбассе
Общество
Лидеры зарубежных стран не приедут на 9 мая в Москву - Песков
Новости Украины
Зеленский сомневается, что украинцы захотят получить российский паспорт

Украинцы прекрасно понимают, что на самом деле российский паспорт дает только "право забыть о наличии естественных прав и свобод человека", пишет Зеленский.

Зеленский сомневается, что украинцы захотят получить российский паспорт
Россия впервые за 13 лет не вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия
Россия впервые за 13 лет не вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Общество
Президент "Мираторга" посоветовал думать о стране, а не о "хамоне и пармезане"
Новости Украины
Во что влип Порошенко? Команда Зеленского выступила за запрет его выезда с Украины
Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 8 Владимир Губарев Любовь Степушова Венесуэльцы не поддержат госпереворт, а Мадуро выдержит эмбарго Любовь Степушова Рустем Сафронов Революция гвоздик: 45 лет позабытому социализму Рустем Сафронов
Комментарии
МИД Канады раскритиковал китайские власти за смертный приговор канадцу
В Кемерово временно закрыли пекарню, которая не стала обслуживать геев
Мадуро обвинил власти США в сумасшествии
От назвавшего Израиль "государством апартеида" посла Франции потребовали ответа
США вновь нападают на Кубу
В Кемерово временно закрыли пекарню, которая не стала обслуживать геев
В Кемерово временно закрыли пекарню, которая не стала обслуживать геев
Властям Турции предлагают заменить F-35 на Су-57
Порошенко поведал о "счастье" быть президентом Украины
Революция гвоздик: 45 лет позабытому социализму
МИД Канады раскритиковал китайские власти за смертный приговор канадцу
Путин повысил пенсию ветеранам Великой Отечественной войны
Путин повысил пенсию ветеранам Великой Отечественной войны
Порошенко поведал о "счастье" быть президентом Украины
Порошенко поведал о "счастье" быть президентом Украины
Путин повысил пенсию ветеранам Великой Отечественной войны
Порошенко поведал о "счастье" быть президентом Украины
Лидеры зарубежных стран не приедут на 9 мая в Москву - Песков
Порошенко поведал о "счастье" быть президентом Украины
В Кемерово временно закрыли пекарню, которая не стала обслуживать геев
В Кемерово временно закрыли пекарню, которая не стала обслуживать геев
История и современность Все >
Томас Эдисон - изобретатель, бизнесмен и любитель Шекспира. Топ-20 фактов о нем
Томас Эдисон - изобретатель, бизнесмен и любитель Шекспира. Топ-20 фактов о нем
Макдональдс попросили вернуть пластиковые стаканчики назад. Их убрали в угоду экологии
Макдональдс попросили вернуть пластиковые стаканчики назад. Их убрали в угоду экологии
Защита Кремля во время Великой Отечественной войны
Защита Кремля во время Великой Отечественной войны
У военных США насчитали 4000 ядерных боеголовок
У военных США насчитали 4000 ядерных боеголовок
Завершены последние испытания ЗРС С-500 ''Прометей''
Завершены последние испытания ЗРС С-500 ''Прометей''
США отправили еще 320 военнослужащих на границу с Мексикой
США отправили еще 320 военнослужащих на границу с Мексикой
Как Иван Грозный упустил шанс стать королем Речи Посполитой
Как Иван Грозный упустил шанс стать королем Речи Посполитой
"Продам половину платьев ради победы": почему Россия ввязалась в ненужную ей Семилетнюю войну
"Продам половину платьев ради победы": почему Россия ввязалась в ненужную ей Семилетнюю войну
Украинские туристы удивлены Крымом и Москвой
Украинские туристы удивлены Крымом и Москвой
Центробанк объяснил подорожание всего в магазинах
Центробанк объяснил подорожание всего в магазинах
Домашнее Все >
Выращиваем рассаду оригинальными способами
Советы
Выращиваем рассаду оригинальными способами
Май на даче: чтобы не было мучительно больно...
Советы
Май на даче: чтобы не было мучительно больно...
Правильно ли белить деревья весной?
Деревья и кустарники
Правильно ли белить деревья весной?
Весеннее "питание" плодовых деревьев и кустарников
Деревья и кустарники
Весеннее "питание" плодовых деревьев и кустарников
Весенний уход за дачным газоном
Ландшафтный дизайн
Весенний уход за дачным газоном
Способ посадки помидоров с гарантированным урожаем
Советы
Способ посадки помидоров с гарантированным урожаем
Как сохранить нормальную сексуальную жизнь при сердечных заболеваниях?
Как сохранить нормальную сексуальную жизнь при сердечных заболеваниях?
Гороскоп здоровья на май 2019 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп здоровья на май 2019 года для всех знаков Зодиака
Семь способов хорошо выспаться
Семь способов хорошо выспаться
Мужской гороскоп на май 2019 года для всех знаков Зодиака
Мужской гороскоп на май 2019 года для всех знаков Зодиака
Катя Гордон о модельных школах
Катя Гордон о модельных школах
Варнава за тактичность
Варнава за тактичность
"Лучшие друзья девушек — это бриллианты" – считает Ольга Бузова.
"Лучшие друзья девушек — это бриллианты" – считает Ольга Бузова.
Ирина Гринёва о Пасхе и потрясении
Ирина Гринёва о Пасхе и потрясении
Это пищевая привычка убережет от рака и болезней сердца
Это пищевая привычка убережет от рака и болезней сердца
Три главных продукта для человеческого организма
Три главных продукта для человеческого организма
Мужское Все >
Ловим угря
Ловим угря
Время налима
Время налима
Как быстро и эффективно почистить столовое серебро
Как быстро и эффективно почистить столовое серебро
Как оборудовать дом, в котором живет питомец?
Как оборудовать дом, в котором живет питомец?
Как оформить интерьер обеденной зоны на кухне?
Как оформить интерьер обеденной зоны на кухне?
Как создать уют в спальне: советы дизайнеров
Как создать уют в спальне: советы дизайнеров
Хитрые маркетинговые ходы, или Как супермаркеты заставляют людей покупать
Хитрые маркетинговые ходы, или Как супермаркеты заставляют людей покупать
Как сделать жим лежа более полезным для здоровья
Новости спорта
Как сделать жим лежа более полезным для здоровья
Основные способы повышения продуктивности тренировок
Новости спорта
Основные способы повышения продуктивности тренировок
Почему после тренировок болят мышцы
Новости спорта
Почему после тренировок болят мышцы
Тонкости в прокачке мышц пресса
Новости спорта
Тонкости в прокачке мышц пресса
Как появился и развивался футбол
Новости спорта
Как появился и развивался футбол
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Авто
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Авто
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Ближний Восток
Надо вооружаться: ЦРУ стоит за обращением Аль-Багдади к боевикам ИГ* - мнение

Лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади обратился к сторонникам, выполняя заказ ЦРУ, считает эксперт Алексей Бычков. Что следует предпринять России?

Надо вооружаться: ЦРУ стоит за обращением Аль-Багдади к боевикам ИГ* - мнение
Эксперт пояснил, насколько "команда" Зеленского выражает его мнение
Новости Украины
Эксперт пояснил, насколько "команда" Зеленского выражает его мнение
Грузия потеряла расположение Евросоюза
Новости Грузии
Грузия потеряла расположение Евросоюза
Казахстану не нужен "выкидыш", как на Украине - мнение
Бывший СССР
Казахстану не нужен "выкидыш", как на Украине - мнение
"Зеленский будет работать президентом у премьера Тимошенко" - мнение
Новости Украины
"Зеленский будет работать президентом у премьера Тимошенко" - мнение
США вновь нападают на Кубу
США и Канада. Новости и аналитика
США вновь нападают на Кубу
Приглашать Эрдогана в Крым надо так, чтобы он не смог отказаться - турецкий эксперт
Азия
Приглашать Эрдогана в Крым надо так, чтобы он не смог отказаться - турецкий эксперт
Визит в Москву подготовил Эстонию к форуму в Китае
Прибалтика
Визит в Москву подготовил Эстонию к форуму в Китае
Новый языковый закон "разорвет Украину на куски" - украинский политолог
Новости Украины
Новый языковый закон "разорвет Украину на куски" - украинский политолог
С-400 Турции не по карману - мнение
Ближний Восток
С-400 Турции не по карману - мнение
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ