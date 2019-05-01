Мадуро обвинил власти США в сумасшествии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство США при Дональде Трампе - самое "сумасшедшее", которое когда-либо управляло страной. Венесуэльский лидер уверен, что если бы Трампа и его ближайшее окружение проверили психологи, то они бы обнаружили серьезные нарушения.



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"Нынешнее правительство США - самое сумасшедшее. Еще никогда этой страной не управляли настолько больные люди. Врачам стоит проверить психологическое состояние Дональда Трампа и его банды", - заявил Мадуро.

Николаса Мадуро вынудили сделать такое заявление после того, как в США рассказали о том, что Россия убедила Мадуро не покидать страну. Ранее это утверждал госсекретарь США Майк Помпео. Мадуро отверг эту теорию и назвал утверждение Помпео "несерьезным".

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о том, как президента Соединенных Штатов Америки называли сумасшедшим. Аналогичное заявление сделал иранский депутат. Мохаммад Джавад Джамали Нобандегани призвал страны Ближнего Востока объединиться против "сумасшедшего Дональда Трампа, который угрожает всему исламскому миру". Такое заявление сделал парламентарий на ассамблее Межпарламентского союза, заседание которой проходило в столице Катара.

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