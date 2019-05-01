Джулиана Ассанжа приговорили к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение правил досрочного освобождения под залог. Судья Дебора Тейлор избрала самую высокую меру пресечения, поскольку Ассанж отказался сам покинуть здание эквадорского посольства.



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"Вы совершили серьезное правонарушение. Вы не только не явились в суд, скрываясь от правосудия в посольстве Эквадора, вы еще не оспорили прежнее решение суда. Из всех этих действий следует, что вы намеренно пытались противодействовать или затягивать процессу правосудия", - добавила судья.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о причинах, которые вынудили президента Эквадора нарушить конституцию и выдать Джулиана Ассанжа британским властям.

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