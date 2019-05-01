Джулиана Ассанжа приговорили к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение правил досрочного освобождения под залог. Судья Дебора Тейлор избрала самую высокую меру пресечения, поскольку Ассанж отказался сам покинуть здание эквадорского посольства.
"Вы совершили серьезное правонарушение. Вы не только не явились в суд, скрываясь от правосудия в посольстве Эквадора, вы еще не оспорили прежнее решение суда. Из всех этих действий следует, что вы намеренно пытались противодействовать или затягивать процессу правосудия", - добавила судья.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о причинах, которые вынудили президента Эквадора нарушить конституцию и выдать Джулиана Ассанжа британским властям.
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