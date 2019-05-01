Авиакомпаниям США запретили низко летать над Венесуэлой

Федеральное авиационное управление США запретило американским бортам опускаться ниже 8 тысячи километров при пролете над Венесуэлой. Запрет является бессрочным, а авиационном управлении отказались комментировать приблизительные сроки снятия запрета.



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Американское авиационное управление утверждает, что было вынуждено пойти на такую меру в связи с ухудшением политической ситуации в Венесуэле. Всем американским бортам, включая частные самолеты предписано покинуть территорию Венесуэлы в течение последующих 48 часов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о заявлении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в котором он утверждает, что пресек попытку государственного переворота. В этом венесуэльский лидер поблагодарил военнослужащих.

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