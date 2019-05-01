Мадуро заявил о пресечении попытки госпереворота

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к своему народу с посланием, в котором рассказал о неудачной попытке госпереворота. Это произошло на фоне обострения ситуации в стране после видеообращения Хуана Гуаидо, который заявил, что на его сторону перешла армия Венесуэлы.
Мадуро пояснил своим гражданам, что обострение ситуации было спровоцировано с подачи экс-мэра Каракаса Леопольда Лопеса. Президент также обвинил партию Лопеса "Народная Воля" в пособничестве Гуиадо. В конце обращения президент Венесуэлы поблагодарил Верховное командование за то, что попытка госпереворота была эффективно пресечена в кратчайшие сроки.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Хуан Гуаидо заявил 30 апреля, что венесуэльская армия готова признать его президентом страны и свергнуть Николаса Мадуро. Позже оказалось, что Гуаидо поддержала лишь одна воинская часть.
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