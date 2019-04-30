Посольство РФ сообщило о спокойной обстановке в столице Венесуэлы

Дипломатическое представительство России в Каракасе пока не планирует усиливать меры безопасности в связи со столкновением сторонников власти и оппозиции у авиабазы Ла Карлотта.
"Законные власти Венесуэлы контролируют ситуацию в стране, военные остаются на их стороне. Военные объекты находятся под контролем правительства", — передает слова сотрудника посольства ТАСС.
Собеседник агентства сообщил, что обстановка в столице остается спокойной, за исключением развязки шоссе Альтамира, где происходят столкновения.
Находящиеся в Венесуэле российские военные не принимают участия в событиях у авиабазы.
"Это технический персонал, прибывший в рамках ранее заключенных контрактов военно-технического сотрудничества для обслуживания и ремонта техники и обучения", — добавил источник в посольстве.
Напомним, что 30 апреля лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил о переходе на его сторону основных подразделений вооруженных сил страны. Министр обороны опроверг это сообщение. Небольшая группа военных, перешедших на сторону Гуайдо находится на авиабазе Ла Карлотта, куда прибыли лояльные власти представители силовых структур.
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