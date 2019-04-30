От назвавшего Израиль "государством апартеида" посла Франции потребовали ответа

Министерство иностранных дел Израиля вручило ноту протеста французскому послу в Иерусалиме в связи с недавними высказываниями главы французской дипломатической миссии в США, обвинившего израильские власти в политике апартеида против палестинцев.
Как сообщает портал The Times of Israel, посол Франции в Вашингтоне Жерар Аро сказал, что Израиль "чувствует себя очень комфортно при сложившемся положении".
"У Израиля есть оккупированный Западный берег реки Иордан, но в то же время они не обязаны принимать болезненное решение в отношении палестинцев: либо полностью лишать их гражданства, либо признавать гражданами Израиля", - сказал французский дипломат.
Если израильтяне не примут в свое гражданство палестинцев, то Израиль "официально станет государством апартеида, каким он уже и является по факту", добавил он.
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