В США предложили отправить на помощь Гуайдо наемников

Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс предложил отправить в Венесуэлу наемников для организации вооруженного сопротивления действующему президенту страны Николасу Мадуро.
Как отмечается агентство Reuters, американский бизнесмен намерен помочь лидеру оппозиции Хуану Гайдо и разрабатывает план по "развертыванию частной армии" для свержения Мадуро. План предполагает использование до пяти тысяч наемников из соседних государств.
По мнению Принса, на территорию Венесуэлы следует направить от четырех до пяти тысяч наемников из Колумбии и других латиноамериканских стран, которые займутся организацией вооруженного сопротивления и позволят выйти из тупика двоевластия. Основатель Blackwater ищет инвестиции и политическую поддержку для реализации этой операции, подчеркивают в агентстве.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
На календаре последняя суббота перед Пасхой. Ее зовут "тихой", ввиду обычая верующих в этот день поменьше говорить, храня благоговейную тишину после свершившегося в Великую пятницу страшного таинства - Распятия Христа. Но более распространенное ее название - Великая. Именно сегодня Христос, по преданию, сошел в ад, чтобы проповедовать и умершим.
По словам вице-спикера Рады Ирины Геращенко, выполнение политического блока Минских соглашений возможно только при таком условии.
Украинцы прекрасно понимают, что на самом деле российский паспорт дает только "право забыть о наличии естественных прав и свобод человека", пишет Зеленский.
Лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади обратился к сторонникам, выполняя заказ ЦРУ, считает эксперт Алексей Бычков. Что следует предпринять России?