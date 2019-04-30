В США предложили отправить на помощь Гуайдо наемников

Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс предложил отправить в Венесуэлу наемников для организации вооруженного сопротивления действующему президенту страны Николасу Мадуро.



США разрабатывают методы военного сдерживания РФ в Венесуэле / Новости от 16.04.2019 18:47

Как отмечается агентство Reuters, американский бизнесмен намерен помочь лидеру оппозиции Хуану Гайдо и разрабатывает план по "развертыванию частной армии" для свержения Мадуро. План предполагает использование до пяти тысяч наемников из соседних государств.

По мнению Принса, на территорию Венесуэлы следует направить от четырех до пяти тысяч наемников из Колумбии и других латиноамериканских стран, которые займутся организацией вооруженного сопротивления и позволят выйти из тупика двоевластия. Основатель Blackwater ищет инвестиции и политическую поддержку для реализации этой операции, подчеркивают в агентстве.