Лавров: США и Польша действуют вопреки всем принятым договоренностям

Рост числа американских военнослужащих на территории Польши нарушает основополагающие европейские акты в сфере безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.



Президент Польши предложил построить «Форт Трамп» для защиты от российской агрессии / Новости от 19.09.2018 14:15

"Это отражает курс США на слом всех договоренностей, которые в сфере безопасности существовали в евроатлантическом регионе", - передает заявление главы российского МИДа агентство "РИА Новости".

По словам министра, Польша и США сознательно подрывают положения акта, заключенного между Россией и НАТО, по которым военные силы на территории членов альянса не размещаются на постоянной основе.

"Ни на Польшу, ни на какую другую страну НАТО Россия не собирается нападать, это всем прекрасно известно", - добавил Лавров.

Напомним, Польша предложила США разместить на своей территории американскую бронетанковую дивизию и даже взяла на себя все расходы по созданию военной базы. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО. Президент Польши Анджей Дуда предложил назвать базу "Форт Трамп".