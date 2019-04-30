Лавров: США и Польша действуют вопреки всем принятым договоренностям

Рост числа американских военнослужащих на территории Польши нарушает основополагающие европейские акты в сфере безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Это отражает курс США на слом всех договоренностей, которые в сфере безопасности существовали в евроатлантическом регионе", - передает заявление главы российского МИДа агентство "РИА Новости".
По словам министра, Польша и США сознательно подрывают положения акта, заключенного между Россией и НАТО, по которым военные силы на территории членов альянса не размещаются на постоянной основе.
"Ни на Польшу, ни на какую другую страну НАТО Россия не собирается нападать, это всем прекрасно известно", - добавил Лавров.
Напомним, Польша предложила США разместить на своей территории американскую бронетанковую дивизию и даже взяла на себя все расходы по созданию военной базы. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО. Президент Польши Анджей Дуда предложил назвать базу "Форт Трамп".
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