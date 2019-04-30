Министр обороны Венесуэлы подтвердил верность военных Мадуро

Вооруженные силы Венесуэлы верны действующему президенту страны Николасу Мадуро. Попытка переворота была спровоцирована "небольшой группой предателей". Об этом заявил министр обороны республики Падрино Лопес после того, как стало известно о восстании группы военных.



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"Вооруженные силы Венесуэлы твердо выступают в защиту национальной конституции и легитимных властей. Все воинские части докладывают о нормальной обстановке в своих казармах и на военных базах под началом своих командиров", - передает агентство ТАСС заявление министра.

По его словам, группа военных, поддержавшая Гуайдо, не представляет угрозы. "Это предатели и трусы", добавил Лопес.

Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что высшее военное командование страны готово поддержать оппозицию. В ближайшее время военные начнут разворачивать свои силы, чтобы прекратить "узурпацию" Мадуро, сказал он.