Министр обороны Венесуэлы подтвердил верность военных Мадуро

Вооруженные силы Венесуэлы верны действующему президенту страны Николасу Мадуро. Попытка переворота была спровоцирована "небольшой группой предателей". Об этом заявил министр обороны республики Падрино Лопес после того, как стало известно о восстании группы военных.
"Вооруженные силы Венесуэлы твердо выступают в защиту национальной конституции и легитимных властей. Все воинские части докладывают о нормальной обстановке в своих казармах и на военных базах под началом своих командиров", - передает агентство ТАСС заявление министра.
По его словам, группа военных, поддержавшая Гуайдо, не представляет угрозы. "Это предатели и трусы", добавил Лопес.
Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что высшее военное командование страны готово поддержать оппозицию. В ближайшее время военные начнут разворачивать свои силы, чтобы прекратить "узурпацию" Мадуро, сказал он.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
На календаре последняя суббота перед Пасхой. Ее зовут "тихой", ввиду обычая верующих в этот день поменьше говорить, храня благоговейную тишину после свершившегося в Великую пятницу страшного таинства - Распятия Христа. Но более распространенное ее название - Великая. Именно сегодня Христос, по преданию, сошел в ад, чтобы проповедовать и умершим.
По словам вице-спикера Рады Ирины Геращенко, выполнение политического блока Минских соглашений возможно только при таком условии.
Украинцы прекрасно понимают, что на самом деле российский паспорт дает только "право забыть о наличии естественных прав и свобод человека", пишет Зеленский.
С заявлениями о будущей политике Владимира Зеленского выступают члены его "команды". Насколько эти люди транслируют мнение будущего президента?