Посол США на Шри-Ланке: террористы могут планировать новые атаки

Члены группировки, организовавшей теракты на Шри-Ланке, все еще находятся на свободе и могут планировать новые атаки. Об этом заявила американский посол Элина Тэплит.



ФБР помогает расследовать теракты на Шри-Ланке / Новости от 23.04.2019 03:20

"Мы считаем, что террористическая угроза сохраняется. Участники группировки, осуществившей теракты, могут быть на свободе. Мы полагаем, что идет активное планирование новых атак", - приводит агентство Reuters слова дипломата.

Напомним, что крупнейшая серия терактов произошла на Шри-Ланке 21 апреля. В результате серии взрывов погибли около 250 человек, еще 500 получили ранения различной степени тяжести.

Как полагают в полиции, за атаками стоит местная радикальная группировка, связанная с зарубежными исламистскими группами. В настоящее время задержаны более 100 человек, подозреваемые в причастности к терактам.