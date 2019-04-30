Посол США на Шри-Ланке: террористы могут планировать новые атаки

Члены группировки, организовавшей теракты на Шри-Ланке, все еще находятся на свободе и могут планировать новые атаки. Об этом заявила американский посол Элина Тэплит.
"Мы считаем, что террористическая угроза сохраняется. Участники группировки, осуществившей теракты, могут быть на свободе. Мы полагаем, что идет активное планирование новых атак", - приводит агентство Reuters слова дипломата.
Напомним, что крупнейшая серия терактов произошла на Шри-Ланке 21 апреля. В результате серии взрывов погибли около 250 человек, еще 500 получили ранения различной степени тяжести.
Как полагают в полиции, за атаками стоит местная радикальная группировка, связанная с зарубежными исламистскими группами. В настоящее время задержаны более 100 человек, подозреваемые в причастности к терактам.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
На календаре последняя суббота перед Пасхой. Ее зовут "тихой", ввиду обычая верующих в этот день поменьше говорить, храня благоговейную тишину после свершившегося в Великую пятницу страшного таинства - Распятия Христа. Но более распространенное ее название - Великая. Именно сегодня Христос, по преданию, сошел в ад, чтобы проповедовать и умершим.
По словам вице-спикера Рады Ирины Геращенко, выполнение политического блока Минских соглашений возможно только при таком условии.
Украинцы прекрасно понимают, что на самом деле российский паспорт дает только "право забыть о наличии естественных прав и свобод человека", пишет Зеленский.
Если ситуация в Казахстане будет доведена до такого кризиса, как на Украине, то могут быть непредсказуемые последствия, считает политолог Булат Султанов.