Советник Зеленского считает, что без НАТО Украина "не потянет" оборону

Советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил, что у страны нет альтернатив вступлению в НАТО.



Украину ждут в Нато?

На днях Иван Апаршин представил свой проект "военной доктрины", в котором говорится о переходе армии на добровольную основу и стандарты альянса. По его мнению, без участия в альянсе страна не сможет обеспечить собственную безопасность.

"Отпустите меня, я хочу в НАТО, потому что там демократия, потому что там свобода, потому что там коллективная защита, которую я не потяну сам", — заявил советник Зеленского украинскому изданию "Апостроф".

До принятия Украины в НАТО Апаршин намерен отражать вероятную агрессию "нестандартными путями".

"У меня есть варианты. Я больше денег вложу в силы специальных операций. Я вам нанесу удар там, где вы его не ожидаете", — сказал политик.

Иван Апаршин до 2014 года работал в правительстве Украины, занимаясь вопросами обороны, а ранее служил на офицерских должностях в вооруженных силах страны. Как член команды Владимира Зеленского, он намерен курировать систему национальной безопасность в будущем составе администрации президента.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что, по мнению Ивана Апаршина, украинская армия остро нуждается в увеличении финансирования.

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