Президент России Владимир Путин направил телеграмму отрекшемуся от престола императору Японии Акихито. Об этом сообщает на официальном сайте российского лидера.
Президент выразил признательность Акихито за внимание к отношениям Москвы и Токио, а также выразил надежду на то, что двусторонние отношения между странами и дальше будут укрепляться во всех направлениях.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о том, что император Акихито отречен от престола. "Его Величество в соответствии с положениями специального закона сегодня слагает свои полномочия", - говорится в заявлении Абэ.
Напомним, о своем решении отреченный от престола император заявил в 2016 году. Позднее парламент страны одобрил специальный законопроект. Отречение императора Японии произошло впервые за 200 лет.
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