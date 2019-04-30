Путин направил телеграмму отрекшемуся от престола императору Японии Акихито

Президент России Владимир Путин направил телеграмму отрекшемуся от престола императору Японии Акихито. Об этом сообщает на официальном сайте российского лидера.



Император Акихито вышел к японцам в последний раз перед отречением / Новости от 26.04.2019 13:54

Президент выразил признательность Акихито за внимание к отношениям Москвы и Токио, а также выразил надежду на то, что двусторонние отношения между странами и дальше будут укрепляться во всех направлениях.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о том, что император Акихито отречен от престола. "Его Величество в соответствии с положениями специального закона сегодня слагает свои полномочия", - говорится в заявлении Абэ.

Напомним, о своем решении отреченный от престола император заявил в 2016 году. Позднее парламент страны одобрил специальный законопроект. Отречение императора Японии произошло впервые за 200 лет.