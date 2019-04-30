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Советник Зеленского: украинская армия остро нуждается в деньгах

Мир » Бывший СССР » Украина

Армия Украины испытывает острую нехватку денег. Об этом заявил военный советник избранного президента страны Владимира Зеленского Иван Апаршин. 


В Думе оценили боеспособность армии Украины после...

"500 миллионов долларов - это разве деньги? Одна только батарея ЗРК Patriot - это миллиард долларов, а у нас всего 500 миллионов - на всю армию", - передает издание "Апостроф" слова советника.

Апаршин добавил, что до 80% всех денег идет на денежное обеспечение украинских военнослужащих, а на развитие вооружения и военной техники не остается почти ничего. Украина не может обеспечить свою защиту из-за недостаточного финансирования армии. В минувшем году США выделили украинской армии такую же сумму, как и Киев, напомнил советник Зеленского. 

"Украинская армия на данном этапе уже способна выполнить свою задачу. Но способно ли государство обеспечить мобилизационными и материальными ресурсами, в этом я не уверен", - резюмировал Апаршин.

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Темы армия деньги Украина оборонный бюджет
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