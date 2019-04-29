Климкин связал несчастья украинцев с "российской агрессией"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинцы признаны одной из самых несчастных наций в мире и связал все несчастья сограждан с "российской агрессией" и "советским наследием".
"Обидно, но сегодня есть все основания, чтобы считаться такими из-за внешнего влияния", - написал министр на своей странице в Facebook.
По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, причины всех несчастий кроются в "агрессии России на Донбассе и российской оккупации Крыма", а также в советском наследии - последствиями катастрофы в Чернобыле.
Согласно Всемирному докладу о счастье, Россия занимает в рейтинге 68 место, Украина - 113 место. Эксперты анализируют шесть критериев: ВВП на душу населения, социальную поддержку, ожидаемую продолжительность жизни, свободу граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции.
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