Сирийское правительство опасается смягчения позиции Запада

Смягчение позиции Запада по поводу сохранения у власти президента Сирии Башара Асада может таить в себе угрозу подготовки условий для смены режима. Об этом заявил специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.



Когда Асад освободит Сирию?

"Мы действительно замечаем, что риторика изменилась со стороны ведущих стран Запада: США, Великобритании, Франции. Недавно из Парижа даже было заявление о том, что французская сторона допускает сохранение президента Сирии Башара Асада у власти", - цитирует Лаврентьева агентство ТАСС.

Дипломат добавил, что власти Сирии опасаются такой смены тональности Запада, поскольку неизвестно, что за всем эти стоит.

"Проблема в том, есть ли здесь замаскированная, двойная повестка дня, подразумевающая создание условий для смены режима. Поэтому сирийское правительство с достаточно большими опасениями воспринимает даже такие сигналы", - заключил представитель России и добавил, что Дамаску, прежде всего, нужны гарантии безопасности.