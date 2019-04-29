Сирийское правительство опасается смягчения позиции Запада

Смягчение позиции Запада по поводу сохранения у власти президента Сирии Башара Асада может таить в себе угрозу подготовки условий для смены режима. Об этом заявил специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
"Мы действительно замечаем, что риторика изменилась со стороны ведущих стран Запада: США, Великобритании, Франции. Недавно из Парижа даже было заявление о том, что французская сторона допускает сохранение президента Сирии Башара Асада у власти", - цитирует Лаврентьева агентство ТАСС.
Дипломат добавил, что власти Сирии опасаются такой смены тональности Запада, поскольку неизвестно, что за всем эти стоит.
"Проблема в том, есть ли здесь замаскированная, двойная повестка дня, подразумевающая создание условий для смены режима. Поэтому сирийское правительство с достаточно большими опасениями воспринимает даже такие сигналы", - заключил представитель России и добавил, что Дамаску, прежде всего, нужны гарантии безопасности.
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