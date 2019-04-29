Саакашвили: Путин поставил категорическое условие не пускать меня на Украину

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что российский лидер Владимир Путин категорически запретил возвращать его в Киев.
"Этот тот Путин, который в декабре 2017 года на пресс-конференции громогласно требовал у Порошенко выдворить меня из Украины", - цитирует агентство "РБК" ответ Саакашвили на предложение президента России вернуть ему украинское гражданство.
По словам политика, Путин лично требовал от Порошенко не приглашать его на инаугурацию в 2014 году, а теперь через "своих посредников" требует от Зеленского не возвращать ему украинское гражданство и, более того, поставил категорическое условия - не пускать Саакашвили на Украину.
"Точно такое требование, не пускать меня в страну, Путин предъявил властям Грузии, Турции, Армении и Азербайджану", - заключил экс-президент Грузии.
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