Путин высказал идею об "общем гражданстве" для россиян и украинцев

Президент России прокомментировал недавнее заявление Владимира Зеленского по поводу упрощенного предоставления паспортов РФ жителям Донбасса. Напомним, новоизбранный президент Украины ранее заявлял, что украинцы, проживающие на Донбассе не захотят получать российское гражданство.
Владимир Путин отметил положительную сторону в заявлении Зеленского. По словам российского лидера, Владимир Зеленский адекватно отнесся к его указу, поскольку он ни чем не противоречит международному праву.
"Заявление Владимира Зеленского дает надежду на то, что мы сможем с ним договориться", - отметил Путин.
"Если на Украине реализуют выдачу российского гражданства россиянам, мы можем организовать выдачу украинского гражданства украинцам, проживающим в России. Таким образом мы достигнем общего результата и сможем прийти к общему гражданству", - добавил Владимир Путин.
"От общего гражданства выиграют все, и россияне, и украинцы. Мы всегда были одним народом, несмотря на различную культуру и язык", - пояснил российский лидер.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение директора аналитического центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, который пояснил роль Владимира Зеленского в новом правительстве Украины. По мнению Золотарева, главной должностью в новом украинском правительстве станет должность премьер-министра.
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