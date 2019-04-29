В Италии предложили премировать решивших венчаться молодоженов

Законопроект о введении особого государственного бонуса за совершение обряда венчания для молодых жителей Италии внесен на рассмотрение парламента страны.



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Как сообщает "Российская газета", инициативу выдвинула партия "Лига", входящая в правительственную коалицию. Как отмечают в партии, за последние годы молодежь страны резко потеряла интерес к этой церемонии. Число церковных браков за десять лет сократилось на 35%. В 2006 году было зарегистрировано более 162 тысяч венчаний, то в 2016 году их число сократилось до 107 тысяч.

Бонус будет представлять собой компенсацию затрат, понесенных молодоженами при организации церковного обряда венчания. Будут возвращены средства, потраченные на оформление храма, на наряды супругов, а также на оплату ресторана и услуг фотографа. Авторы инициативы считают, что введение этой нормы обойдется бюджету Италии в 65 миллионов евро в 2019 году.