Нелегалы рвутся в США из-за экономических достижений - Трамп

Президент США пояснил причину увеличения потока мигрантов со стороны Мексики телеканалу Fox News. По мнению Дональда Трампа, нелегалы в поисках лучшей жизни хотят попасть в США, что может свидетельствовать о существенных успехах государства в области экономики.



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Более того, Трамп отметил, что за последние полгода поток мигрантов вырос. Это свидетельствует о том, что наша экономика - хороша, люди продолжают подтягиваться, - заявил президент США.

Но Дональд Трамп не считает, что рост мигрантов - это положительный момент. Президент подчеркивает, что рост экономики в связке с неэффективными иммиграционными законами может вызвать множество проблем. Трамп считает, что США необходимо привлекать мигрантов из-за рубежа, которые готовы работать и вносить свой вклад в экономику страны. А для тех, кто ждет каких-то подачек со стороны государства - необходимо закрыть доступ в США, - заявил Трамп.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала, что что решение Трампа о выдворении российских дипломатов из США было сделано под давлением. Издание утверждает, что в 2018 году президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не хотел высылать российских дипломатов из страны. Однако директор ЦРУ Джина Хэспел показала Трампу фотографии с отравленными детьми и мертвыми утками.

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